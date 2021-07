Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 38-Jähriger verletzt aufgefunden

Riegelsberg (ots)

Gestern Abend gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei über Notruf von einer Frau mitgeteilt, dass sich an der Tennisanlage in Riegelsberg ein verletzte Mann befinden würde. Der Sachverhalt stellte sich als zutreffend dar. Der verletzte Mann, ein 38-jähriger portugiesischer Staatsangehörige mit Wohnsitz in Thionville in Frankreich, konnte in der Waldstraße blutüberströmt mit komplett zerrissenem T-Shirt angetroffen werden. Er hatte eine nicht unerhebliche Kopfverletzung. Der unter alkoholischer Beeinflussung (1,9 Promille) stehende Mann gab zunächst an, mit Bekannten in Luxemburg unterwegs gewesen zu sein. Dort sei er zu Fall gekommen und nun zu Fuß bis nach Riegelsberg gelangt. Nachdem die Platzwunde am Kopf des Mannes durch Rettungskräfte begutachtet worden war stellte sich heraus, dass diese nicht durch einen Sturz verursacht worden sein konnte. Vielmehr ein Schlag mit einem scharfkantigen Gegenstand soll ursächlich für die Platzwunde gewesen sein, so die Sanitäter. Der Mann blieb jedoch bei seiner Version und wurde ins Knappschaftsklinikum nach Püttlingen verbracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem verletzten Mann erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

