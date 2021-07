Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnungseinbruch in der Pickardstraße

Püttlingen (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Pickardstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, indem er die Eingangstür gewaltsam aufhebelte. Im Anschluss wurden mehrere Schränke in den Zimmern durchwühlt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Elektronikgeräte sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell