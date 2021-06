Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - betrunkene PKW-Fahrerin

66333 Völklingen - 66265 Heusweiler (ots)

Völklingen: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Am 29.06.2021 kam es gegen 17.40 h zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Neunkircher Straße in Völklingen, Ortsteil Röchlinghöhe. Hierbei versuchten drei bislang unbekannte Täter eine rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Sie wurden von einem Hausbewohner entdeckt und flüchteten zu Fuß. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und zwei Männer gehandelt haben. Die Frau hatte hellblonde Haare, eine schmale Figur und war ca. 20-25 Jahre alt. Die beiden Männer waren im gleichen Alter und trugen bunte Pullover. Die Täter sollen zuvor schon an mehreren Häusern in Tatortnähe geklingelt haben. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Heusweiler: betrunkene PKW-Fahrerin

Am 29.06.2021 wurde gegen 23.00 h, die Fahrerin eines PKW in der Matzenbergstraße in Heusweiler-Holz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 30 Jahre alte Fahrerin aus Heusweiler war aufgefallen, da sie mehrmals die Mittellinie überfuhr und auch zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte eine alkoholische Beeinflussung der Frau festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell