Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Baugrube

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Von Freitagnachmittag, den 25.06.2021, bis Montagmorgen, dem 28.06.2021, kam es zu einem Diebstahl aus einer Baugrube am Ende der Kurt-Schumacher-Straße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der 5 Meter tiefen Baugrube einen Vortrieblaser (Bezeichnung: VL70), der mittels einer Halterung fest in der Grube verbaut war. Der Schaden wird auf 12000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

