Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Fahrzeug

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

In der Nacht vom letzten Sonntag auf Montag kam es in der Straße In der Olk zu einem Fahrzeugaufbruch. Bei einem gegenüber dem Anwesen Nr.6 abgestellten grünen Mercedes Vito wurde das Fahrzeugfenster der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Wageninnern Maschinen und Werkzeugkisten entwendet. Zudem wurde der Bordcomputer durch den Täter ausgebaut. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

