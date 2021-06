Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Einbruch in Firma

66265 Heusweiler (ots)

Heusweiler: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 20.06.2021 ereignete sich um 18.50 h ein Verkehrsunfall in der Schillerstraße in Heusweiler. Ein 52 Jahre alter PKW-Fahrer aus Heusweiler war mit seinem PKW in Richtung Geranienstraße unterwegs. Hierbei kollidierte er mit zwei linksseitig geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Weiterhin war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei PKW entstand erheblicher Sachschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Heusweiler: Einbruch in Firma

In der Zeit von Freitagnachmittag (18.06.2021) bis zum Morgen des 21.06.2021 wurde in eine Firma in der Straße Am Wasserturm in Heusweiler-Holz eingebrochen. Bislang unbekannter Täter versuchte ein Bürofenster einzuschlagen, was zuerst misslang. Bei einem zweiten Bürofenster gelangt es, die Fensterscheibe einzuschlagen. Der Täter hatte nun Zutritt zu den Büroräumlichkeiten und entwendete eine silberne Geldkassette mit Bargeld. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020 oder den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell