Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs

Völklingen (ots)

Während einer polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme in der Folge eines Auffahrunfalles in der Karl-Janssen-Straße in Völklingen am 20.06.2021, gegen 02:10 Uhr, stellten die eingesetzten Beamten deutliche Hinweise fest, die für eine erhebliche Alkoholisierung der Unfallverursacherin, einer 32-jährigen Frau aus Völklingen, sprachen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Verursacherin eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

