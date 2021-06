Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrzeugbrand

Völklingen-Fürstenhausen. (ots)

Ein in der Verlängerung der Straße Am Hasseleich zwischen Freitag, den 18.06.2021, ca. 22:00 Uhr und Samstag, den 19.06.2021, ca. 07:50 Uhr, abgestelltes Quad wurde von einem bislang unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Infolge der Brandstiftung brannte das Quad vollständig aus.

Bei Hinweisen zur Tat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen (06898/2020) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

