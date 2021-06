Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

66265 Heusweiler (ots)

Am 17.06.2021 kam es gegen 14.30 h zu einem Verkehrsunfall in der Trierer Straße in Heusweiler. Hierbei wurde der geparkte PKW einer 25 Jahre alten Frau aus Heusweiler beschädigt. Laut Zeugenaussage versuchte eine weibliche PKW-Fahrerin rückwärts einzuparken, wobei der geparkte PKW beschädigt wurde. Die Frau schaute sich den Schaden an, entfernte sich dann allerdings unerlaubt in Richtung Eiweiler. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen schwarzen Ford gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz saß noch ein Kind. Hinweise zur PKW-Fahrerin bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

