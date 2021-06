Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Aufbruch von PKW

66333 Völklingen (ots)

In der Nacht zum 17.06.2021 kam es zu einem versuchten PKW-Aufbruch in der Kirchstraße in Völklingen-Ludweiler. Bislang unbekannter Täter gelang es das Türschloss der Fahrertür herauszuschneiden. Er konnte die Tür allerdings nicht öffnen. Möglicherweise wollte der Täter der Handtasche im PKW habhaft werden, die sichtbar im Fahrzeug lag. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell