Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus in Kirche Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind versuchter Raub in der Forbacher Passage

66333 Völklingen und 66265 Heusweiler (ots)

Heusweiler: Vandalismus in Kirche

Am Sonntagnachmittag, dem 13.06.2021, kam es in der Zeit von 12.15 h bis 19.30 h zu einem Vandalismusschaden in der Kirche Maria Heimsuchung in Heusweiler, Trierer Straße. Im Kircheninnenraum wurde Kircheninventar (Figuren, Kerzen, Weihwasserflaschen, Kerzenständer) mutwillig beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020 oder den Kriminaldienst der PI Lebach, Tel.: 06881-5050

Völklingen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind Am 13.06.2021 kam es gegen 20.30 h zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9 Jahre altes Kind leicht verletzt wurde. Ein 24 Jahre alter PKW-Fahrer aus Völklingen, war beim Rückwärtseinparken mit dem Kind zusammengestoßen, das auf dem Parkstreifen stand. Durch den Anstoß mit dem PKW wurde das Kind leicht am Knie verletzt. Nach einem Streitgespräch mit umstehenden Personen fuhr der Mann allerdings weg, ohne einen Personalienaustausch durchgeführt zu haben. Vom Vater des Kindes konnte der PKW in der Innenstadt von Völklingen wiedererkannt werden. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Ein Verkehrsunfall mit dem Vorwurf des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde aufgenommen.

Völklingen: versuchter Raub in der Forbacher Passage Am 13.06.2021 kam es gegen 21.00 h zu einem versuchten Raub in der Forbacher Passage in Völklingen. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Völklingen wurde von einem etwa gleichaltrigen Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte ihn auf, ihm seine Bluetooth Lautsprecher auszuhändigen. Als der Geschädigte dies ablehnte, hätte der Täter ihm mit dem Messer das T-Shirt zerschnitten und gedroht ihn abzustechen. Der Geschädigte konnte sich losreißen und lief zu seiner Wohnanschrift, worauf er von dem Täter erst noch verfolgt wurde, bevor dieser verschwand. Zeugen der versuchten Raubstraftat in der Forbacher Passage werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

