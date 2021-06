Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Kupferkabel und Diebstahl von Motorroller

66333 Völklingen (ots)

Völklingen: Diebstahl von Kupferkabel

In der Nacht zum 07.06.2021 wurden von einem Firmengelände in der Straße des 13. Januar in Völklingen-Luisenthal Kabeltrommeln mit Kupferkabel entwendet. Hierbei handelte es sich um 8 - 10 Kabeltrommeln. Das Gewicht der Trommeln betrug jeweils zwischen 100 und 300 kg. Weiterhin entwendeten die Täter die Kennzeichenschilder eines Firmenfahrzeuges. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Diebstahl von Motorroller

In der Zeit vom 06.06.2021 bis 07.06.2021 wurde in der Straße Zur Turnhalle in Völklingen-Wehrden ein Motorroller entwendet. Der Motorroller der Marke Piaggio war vor der Kulturhalle geparkt. Am 07.06.2021, gegen 17.00 h, wurde der Diebstahl festgestellt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell