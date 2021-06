Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Riegelsberg (ots)

Am späten Donnerstagabend kam ein 32-jähriger Mann aus Riegelsberg mit seinem Peugeot in der Bergstraße in Riegelsberg nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem geparkten BMW kollidierte. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden. Da der Unfallverursacher unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, musste er die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

