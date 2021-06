Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler-Holz (ots)

Am Mittwoch beschädigte in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Heusweilerstraße einen geparkten Mitsubishi mit Saarbrücker-Kreiskennzeichen. Der Unfallverursacher flüchtete in der Folge von der Unfallörtlichkeit. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hinterließ an dem beschädigten Pkw einen Zettel mit dem Kennzeichen des geflüchteten Unfallverursachers. Der unbekannte Zeuge sowie weitere mögliche Unfallzeugen werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell