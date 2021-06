Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raub zum Nachteil eines 18-Jährigen in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen. Am frühen Dienstagabend des 01.06.2021 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße in Völklingen im Bereich der Glascontainer des Globus-Getränkecenters ein Raub zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes. Hier wurde der Geschädigte von dem Täter aufgefordert sämtliche Wertgegenstände auszuhändigen. Als er dies verneinte, würgte der Täter den Geschädigten und entnahm aus dessen Hosentasche das dort befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder einer anderen Polizeidienststelle ihrer Wahl in Verbindung zu setzen.

