Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Papiercontainerbrand

Völklingen (ots)

Am 30.05.21, gegen 01:25 Uhr wurde der Feuerwehr ein Papiercontainerbrand auf dem Rathausplatz gemeldet. Durch einen Feuerwehrmann wurde mitgeteilt, dass dieser ca. 5 Minuten vorher einen Mann mit Zigarette an dem Container gesehen habe. Ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet mit Baseballmütze bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

