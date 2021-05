Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs

Püttlingen (ots)

Am 29.05.21, gegen 23:20 Uhr, ereignet sich in der Schleitenstraße in Püttlingen ein Verkehrsunfall. Demnach ist der 25-jährige Fahrzeugführer in ein geparktes Fahrzeug gefahren und wurde dabei leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Unfallverursacher Hinweise auf alkoholische Beeinflussung erlangt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

