Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Geislautern (ots)

Am 29.05.21, gegen 19:00 Uhr, ereignet sich in der Ludweilerstraße eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 77-jährigen Mannes aus Völklingen. Der Mann bremste sein Fahrzeug ab, um anschließend in seine Einfahrt einzufahren. Dabei wurde er von zwei Kleinkrafträdern überholt, wobei ein Kleinkraftrad mit dem Pkw kollidiert. (vermutlich rotes Kleinkraftrad). Anschließend flüchten die beiden Kleinkrafträder von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

