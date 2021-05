Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Urkundenfälschung

Völklingen-Wehrden (ots)

Am 29.05.21, gegen 13:25 Uhr, wird ein Kdo. hiesiger Dienststelle auf einen geparkten Audi A3 aufmerksam, der in der Schaffhauser Straße am Fahrbahnrand geparkt ist. Bei einer Überprüfung wird festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen (SB-Kreiskennzeichen) nicht auf dieses Fahrzeug verausgabt sind. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

