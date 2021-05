Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln (ots)

Am 29.05.21, gegen 15:30 Uhr, beanzeigt die 53-jährige Geschädigte eine Verkehrsunfallflucht auf hiesiger Dienststelle. Demnach habe sie ihren Pkw in der Emmersweilerstraße am Fahrbahnrand geparkt. In der Zeit vom 28.05.21, 18:00 Uhr bis 29.05.21, 15:00 Uhr, kollidiert ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit der Fahrerseite des geparkten Pkws und entfernt sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

