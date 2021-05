Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

BAB 620 (ots)

Durch ein ziviles Kommando der Landespolizei wurde am 29.05.21, gegen 02:10 Uhr, ein Pkw auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarbrücken, gemeldet, der mit deutlichen Schlangenlinien geführt wird. Mit Unterstützung eines Kommandos hiesiger Dienststelle konnte der Pkw, Audi A5, SB-Kreiskennzeichen, an der AS Wadgassen von der BAB geleitet und dort einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem 22-jährigen, bosnisch-herzegowinischem Fahrzeugführer konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Im Anschluss wurde dem Fahrer auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell