Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Am 28.05.2021, in der Zeit von ca. 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr, ereignete sich in der Saarbrücker Straße in Heusweiler auf einem öffentlichen Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Dabei parkte der Unfallverursacher aus einer Parklücke aus und beschädigt den rechts neben ihm geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell