POL-VK: Verfolgungsfahrt

Am 25.05.2021 wurde gegen 10.00 h eine Streife der Polizeiinspektion Völklingen in der Saarsraße in Heusweiler-Holz auf eine Motocrossmaschine aufmerksam, an der ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus 2020 angebracht war. Nachdem dem Fahrer Anhaltesignale gegeben wurden, flüchtete er jedoch über den Steinrother Weg in Richtung Waldgelände. Dort musste die Verfolgung abgebrochen werden. Die Motocrossmaschine hatte an der Vordergabel orangene Schutzbleche. Der Fahrer war männlich, schlank und trug einen dunklen Rucksack Hinweise zu Fahrer oder Maschine bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

