Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Kreativwerkstatt, Diebstähle von Geldbörsen, versuchter Einbruch in Werkstatt

66333 Völklingen (ots)

Völklingen: Einbruch in Kreativwerkstatt In der Zeit vom 21.05.2021 bis 25.05.2021 wurde in eine Kreativwerkstatt in der Straße Nordring in Völklingen eingebrochen. Es wurden Schränke aufgebrochen und Werkzeuge (Stichsäge, Akku-Bohrer pp.) entwendet. Wie der Täter in die Werkstatt gelangte, ist noch unklar. Aufbruchspuren an den Türen waren nicht vorhanden. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen/Püttlingen: Diebstähle von Geldbörsen Am 25.05.2021 wurde gegen 10.00 h einer 65 Jahre alten Frau aus Völklingen in einem Einkaufsmarkt in der Gatterstraße in Völklingen die Geldbörse entwendet. Eine männliche Person half der Geschädigten beim Einpacken der gekauften Waren. Zuhause entdeckte sie dann den Diebstahl Auch in zwei Verbrauchermärkten in Püttlingen und Köllerbach kam es an diesem Vormittag zu Diebstählen von Geldbörsen. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: versuchter Einbruch in Werkstatt In der Zeit vom 22.05.2021 bis 25.05.2021 wurde versucht in eine Werkstatt in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern einzubrechen. Der Täter entfernte zuerst zwei Kameras und hebelte eine Alutür auf. Von der weiteren Tatausführung lässt der Täter aus bislang unbekannten Gründen ab. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

