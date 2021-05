Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: versuchter Einbruch in Firma und Gaststätte, Einbruch in Firmenfahrzeug

66333 Völklingen (ots)

Völklingen: versuchter Einbruch in Firma Am 23.05.2021 wurde gegen 23.20 h versucht in eine Firma in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern einzubrechen. Hierbei wurde ein Fenster aufgehebelt. Beim Betreten des Verkaufsraums der Firma löste der Einbrecher allerdings einen akustischen Alarm aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Ludweiler. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Aufbruch von Firmenfahrzeug

In der Nacht zum 23.05.2021 wurde die Hecktür eines Transporters der Marke Peugeot Boxer, der in der Ludweilerstraße in Völklingen-Geislautern geparkt war, aufgebrochen. Es wurden 3 Arbeitsmaschinen (Schlagbohrmaschine, Akku-Schrauber und Akku-Trennschleifer) entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: versuchter Einbruch in Gaststätte Am 23.05.2021, wurde in der Zeit von 16.00 h bis 19.30 h versucht in eine Gaststätte im Pfarrgarten in Völklingen einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich zur Holzfassade der Gaststätte und es gelang ihnen eine Tür auszuhängen. Somit gelangten sie allerdings nur zu einem Abstellraum, der von der Gaststätte getrennt war. Ein Zugang zur Gaststätte bestand nicht. Der oder die Täter brachen die weitere Tatausführung ab und entfernten sich ohne Diebesgut. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

