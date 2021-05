Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Völklingen-City (ots)

Am Samstagabend unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Völklingen in der Püttlinger Straße in Völklingen einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 56-jährige Mann aus Püttlingen erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller war nicht ordnungsgemäß versichert. Der Mann musste die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Den 56-Jährigen erwarteten nun gleich mehrere Strafverfahren.

