Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht mit Verletzten

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in Völklingen-Ludweiler in der Völklinger Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der unbekannte Fahrzeugführer eines roten Audi A1 mit französischem Kennzeichen kollidierte beim Wendevorgang auf der Straße mit dem hinter ihm fahrenden Opel Agila mit Völklinger Kreiskennzeichen. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen des Opel leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfallgeschehen in Richtung Lauterbach. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

