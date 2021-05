Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Clubheim

66352 Großrosseln (ots)

In der Nacht zum 20.05.2021 wurde in ein Clubheim in der Straße Zur Nachtweide, in Großrosseln, eingebrochen. Aus einem Lager wurden leere Karlsberg-Urpils Kästen entwendet. Es handelte sich um ca. 50 - 70 Kästen Leergut. Von Zeugen wurde ein Peugeot, Farbe grün, älteres Modell, mit französischen Kennzeichen beobachtet. Fahrer war ein Mann im Alter von ca. 30-40 Jahren. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

