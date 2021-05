Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand einer Notrufsäule und versuchter Einbruch in Firma

66265 Heusweiler (ots)

Heusweiler: Brand einer Notrufsäule

Am 19.05.2021, um 10.50 h, teilte ein Zeuge fernmündlich mit, dass eine Notrufsäule an der Saarbahnhaltestelle brennen würde. Die Notrufsäule befand sich an der Haltestelle Heusweiler Schulzentrum. Durch den Brand wurde das Gehäuse der Notrufsäule derart beschädigt, dass sie nicht mehr funktionstüchtig war. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Heusweiler: versuchter Einbruch in Firma In der Nacht zum 19.05.2021 wurde versucht in eine Firma in der Holzer Straße, in Heusweiler, einzubrechen. Hierbei wurde versucht eine Aluminiumtür aufzuhebeln, was nicht gelang. Der Schaden an der Tür wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020 oder den Kriminaldienst der PI Lebach, Tel.: 06881-5050

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell