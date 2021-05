Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme von zwei Jugendliche nach Einbruchsdiebstahl

Völklingen (ots)

Am Montagabend gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Kiosk am Bahnhof. Zwei Jugendliche (weiblich u. männlich) im Alter von 15 und 16 Jahren verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk, der aufgrund eines Einbruchs am Vortag nur durch eine fest verbaute Holzverkleidung gegen unbefugten Zutritt gesichert war. Die beiden Täter entwendeten mehrere Packungen Zigaretten und alkoholische Getränke im Wert von 100 EUR. Aufgrund der erfolgten Videoaufzeichnungen bei dem Einbruch konnten die beiden alkoholisierten Jugendlichen unweit der Tatörtlichkeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Während die 15-Jährige in die Obhut ihres Vaters übergeben werden konnte wurde der 16-Jährige in einer Wohngruppe untergebracht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell