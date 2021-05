Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Völklingen-Lauterbach (ots)

Zwischen Donnerstag, den 13.05.2021 und Freitag, den 14.05.2021, kam es im Bereich der Kirche St. Paulinus zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Ein unbekannter Täter hatte an der Kirchenmauer sowie an einem Stromkasten Graffiti angebracht. Es handelte sich dabei um die Zahl "304", die in blauer Farbe aufgesprüht wurde. Zudem wurde ein angrenzender Zaun beschädigt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

