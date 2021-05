Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus durch 5 Jugendliche

Völklingen (ots)

Zu einem erneuten Fall von Vandalismus kam es am Sonntagnachmittag auf dem unteren Parkdeck des Globus Marktes. Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr betraten 5 Jugendliche von der Straße Am Hüttenwerk kommend das Gelände und durchtrennten an der Einfahrtsschranke ein Kabel zur Aufschaltung der Brandmeldeanlage. Im Anschluss verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Baustellenbereich, indem sie ein Zugangstor aufbrachen und verschütteten danach zwei Eimer mit Farbe. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu den 5 Jugendlichen erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell