Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Kindertagesstätte

66333 Völklingen (ots)

In der Zeit vom 14.05.2021 bis 17.05.2021 wurde in eine Kindertagesstätte in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden eingebrochen. Der Täter erlangte auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in das Gebäude und entwendete zwei Laptops und einen Fotoapparat. Bereits am vorherigen Wochenende (07.05.2021 bis 10.05.2021) kam es in der gleichen Kindertagesstätte zum Diebstahl eines Tablets. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell