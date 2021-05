Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Am Freitag, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, wurde auf dem Rathausplatz in Völklingen ein geparkter grauer Mitsubishi beschädigt. Offensichtlich wurde der Schaden am Kotflügel hinten links durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

