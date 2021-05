Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Völklingen (ots)

Am Samstag, zwischen 00:45 Uhr und 01:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in den Edeka-Markt in der Pasteurstraße einzubrechen. Die Tür am Notausgang wies ein ca. 40cmx60cm großes Loch auf, welches mit einem nicht bekannten Werkzeug verursacht wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

