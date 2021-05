Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verwüstung auf Friedhof Wehrden

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Samstag, den 15.05.2021, gegen 18:15 Uhr, konnten zwei Zeuginnen (Kinder) einen Jungen und ein Mädchen auf dem Friedhof in Wehrden dabei beobachten, wie diese an Gräbern Blumen heraus reißen sowie Trauerkränze verschieben. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet werden, verließen sie den Friedhof über die Gehlenbrunnenstraße in Richtung Schaffhauser Straße.

Beschrieben wurden die beiden wie folgt: Junge:

- ca. 8-10 Jahre alt - trug graue Jacke und schwarze Hose - Brillenträger

Mädchen:

- ca. 8-10 Jahre alt - trug rosafarbene Kleidung

Bei Feststellung weiterer Beschädigungen bzw bei Hinweisen zu den Tätern, bitte die Polizeiinspektion Völklingen unter den aufgeführten Kontaktmöglichkeiten in Kenntnis setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell