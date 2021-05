Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch von Firmenfahrzeug und Sachbeschädigung an PKW

66333 Völklingen (ots)

Völklingen: Aufbruch von Firmenfahrzeug

In der Nacht zum 11.05.2021 wurde in der Karlsbrunner Straße in Völklingen-Ludweiler ein Firmenfahrzeug der Marke Peugeot Expert aufgebrochen. Hierbei wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Aus dem Firmenfahrzeug wurden insgesamt acht Baumaschinen entwendet. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht zum 11.05.2021 wurde in der Grabenstraße in Völklingen die hintere Seitenscheibe eines Renault Megane eingeschlagen. Gegenstände wurden aus dem PKW nicht entwendet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell