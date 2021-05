Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrer

66333 Völklingen (ots)

Am 06.05.2021, um 16.39 h, wurde von einem Zeugen ein Verkehrsunfall auf der B 51 in Höhe Heidstock beobachtet. Der Zeuge sah wie ein Motorroller in Höhe der Eisenbahnunterführung gegen ein Verkehrsschild prallte. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch der verunfallte Motorroller festgestellt werden. Der Rollerfahrer war nicht mehr vor Ort. Allerdings konnte noch ein Mobiltelefon aufgefunden werden. Offensichtlich war der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen das Verkehrsschild geprallt. Als Fahrer des Rollers konnte ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Völklingen ermittelt werden. Dieser befand sich im Krankenhaus. Durch den Unfall war er schwer verletzt worden. Bislang ist unklar, wer Eigentümer des schwarzen Motorrollers der Marke Yamaha ist. Offensichtlich ist der Jugendliche auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell