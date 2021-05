Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots)

Am 01.05.2021, gegen 19:30 Uhr, wird in der Dorfstraße in Riegelsberg ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Vor Ort konnte ein beschädigter Pkw, Mercedes-Benz mit Saarbrücker Kreiskennzeichen, festgestellt werden, der im Bereich des hinteren linkes Radlaufs / Kotflügels ein Streifschaden aufwies. Zum Unfallzeitpunkt war der Mercedes-Benz in Längsaufstellung zur Fahrbahn geparkt. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

