Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Riegelsberg (ots)

Am 01.05.2021, gegen 11:40 Uhr, wird hiesiger Dienststelle ein beschädigter Pkw (eingeschlagene Heckscheibe) in der Hixberger Straße gemeldet. Vor Ort konnte der Geschädigte angetroffen werden. Demnach muss sich die Tat in dem Zeitraum vom 29.04., 13:00 Uhr bis zum 01.05., 11:20 Uhr, ereignet haben. Der nicht zugelassene Pkw, Peugeot 407, war auf einem Privatgrundstück in der Hixberger Straße abgestellt. Die Heckscheibe wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei in Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell