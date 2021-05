Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Täterfestnahme nach Einbruch in Autoverwertung

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am 30.04.2021, gegen 23.15 Uhr, wird hiesiger Dienststelle über einen Sicherheitsdienst ein Einbruch in eine Autoverwertungsfirma in der Straße des 13. Januar gemeldet. Durch mehrere eingesetzte Kräfte können nach Überprüfung des Geländes zwei Tatverdächtige (TV 1: 24- jähriger, rumänischer Staatsangehöriger aus NRW, TV 2: 46-jähriger, rumänischer Staatsangehöriger aus NRW) festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Identitätsfeststellung auf hiesiger Dienststelle und Sicherstellung der mitgeführten Handschuhe und Messer werden die beiden TV wieder entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet.

