Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an 3 PKW

66333 Völklingen (ots)

In der Gartenstraße in Völklingen wurden im Zeitraum 27.04.2021, 16.00 h bis 28.04.2021, 04.30 h die Reifen von insgesamt 3 PKW beschädigt, die dort geparkt waren. An einem schwarzen BMW waren die beiden Vorderreifen platt. An einem schwarzen VW Golf und einem Fiat Ducato waren jeweils die Reifen auf der rechten Fahrzeugseite platt. Es wird davon ausgegangen, dass die Reifen vorsätzlich beschädigt wurden. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

