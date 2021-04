Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Bagger

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einem Fall von Vandalismus kam es in der Zeit von Donnerstag dem 22.04.2021 bis Montag dem 26.04.2021 auf einem frei zugänglichen Gelände im Bereich zwischen der Kurt-Schuhmacher-Straße und der Kokereistraße. Ein unbekannter Täter hatte an einem angestellten Bagger der Marke Bobcat, Typ E 26, insgesamt drei Scheiben eingetreten. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

