Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an 5er BMW

Heusweiler (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montagmorgen zwischen 05:10 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Park & Ride Parkplatz in der Trierer Straße. Ein bislang unbekannter Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand einen weißen zum Parken abgestellten 5er BMW rundherum zerkratzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

