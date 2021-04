Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Angezündeter Papiercontainer

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

In der Saarbrücker Straße im Völklinger Ortsteil Fürstenhausen wurde am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr ein Papiercontainer von einem bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt. Das Feuer konnte von den eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelöscht werden. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell