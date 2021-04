Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Zwischen Freitag, dem 23.04.2021, 21:00 Uhr, und Samstag, dem 24.04.2021, 17:00 Uhr, wurde in der Schloßstraße in Karlsbrunn an einem geparkten Hyundai die Heckscheibe von einem bislang unbekannten Täter zerstört. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

