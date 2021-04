Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021, zwischen 19:15 Uhr und 20:30 Uhr, wurden in Püttlingen von bislang unbekannten Tätern in der Goethestraße ein Altkleider- und ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Zudem wurden von den Tätern im Bereich der Kita Holzabfälle angezündeten, wodurch in der Folge ein Terrassengeländer beschädigt wurde. Auch versuchten die Täter im Stadtpark und in der Schleitenstraße einen Mülleimer anzuzünden. Die Brände wurden jeweils von der Feuerwehr gelöscht. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

