Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Heusweiler-Holz (ots)

In der letzten Nacht kam es in der Unterdorfstraße zu einer Trunkenheitsfahrt. Als der Fahrer eines dunklen BMW einer Streifenwagenbesatzung wegen seiner Fahrweise aufgefallen war wurde er nach kurzer Flucht in der Unterdorfstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 26-jährige Mann stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

