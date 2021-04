Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Kanaldeckel ausgehoben und entwendet

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hoben unbekannte Täter in der Straße Am Wäldchen mehrere Kanaldeckel am Straßenrand aus und entwendeten diese. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

