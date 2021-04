Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Heusweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, 21:00 Uhr, bis Samstag, 00:30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Mercedes zu schaffen, welcher auf dem Mitfahrerparkplatz in der Trierer Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Fahrertür, Motorhaube, Teile der Innenausstattung und die Frontstoßstange waren abmontiert und entwendet. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0

